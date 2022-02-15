Кинокритик Шнейдеров прокомментировал идею зрительского голосования на «Оскаре»

Кинокритик Давид Шнейдеров прокомментировал идею зрительского голосования на «Оскаре».

«Почему бы российскому зрителю не внести свой вклад в американское голосование. Многие фильмы россияне видели и составили о них свои впечатления», — заявил он в беседе с НСН.

По его прогнозу, симпатии, скорее всего, разделятся между «Властью пса», «Лакричной пиццей» и «Вестсайдской историей».

«А вот фильм «Дюна» не очень хорошо прошёл в российском прокате, поэтому не думаю, что за него будет голосовать большое количество людей. Я бы свой голос отдал «Вестсайдской истории»: люблю Спилберга и мюзиклы», — сказал Шнейдеров.

Ранее стало известно, что пользователи смогут выбрать свой любимый фильм в Twitter с помощью хештега #OscarsFanFavorite.

Режиссёр анимации студии «Петербург» Антон Дьяков в беседе с телеканалом «360» прокомментировал своё попадание в число номинантов на премию «Оскар». Его работа «БоксБалет» претендует на награду в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».