Кинокритик Шнейдеров прокомментировал идею зрительского голосования на «Оскаре»

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Кинокритик Давид Шнейдеров прокомментировал идею зрительского голосования на «Оскаре».
Кинокритик Шнейдеров прокомментировал идею зрительского голосования на «Оскаре»
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«Почему бы российскому зрителю не внести свой вклад в американское голосование. Многие фильмы россияне видели и составили о них свои впечатления», — заявил он в беседе с НСН.

По его прогнозу, симпатии, скорее всего, разделятся между «Властью пса», «Лакричной пиццей» и «Вестсайдской историей».

«А вот фильм «Дюна» не очень хорошо прошёл в российском прокате, поэтому не думаю, что за него будет голосовать большое количество людей. Я бы свой голос отдал «Вестсайдской истории»: люблю Спилберга и мюзиклы», — сказал Шнейдеров.

Ранее стало известно, что пользователи смогут выбрать свой любимый фильм в Twitter с помощью хештега #OscarsFanFavorite.

Режиссёр анимации студии «Петербург» Антон Дьяков в беседе с телеканалом «360» прокомментировал своё попадание в число номинантов на премию «Оскар». Его работа «БоксБалет» претендует на награду в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».

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