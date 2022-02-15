В Подмосковье сдали на переработку более 64 тысяч ёлок

В Московской области сдали на переработку более 64 тыс. ёлок.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального МинЖКХ.

Сбор проводился в рамках акции «Подари ёлке вторую жизнь!».

«Весь объём собранных елей напрямую отправился на вторичную переработку. Отмечу, что это в полтора раза больше, чем нам удалось собрать за предыдущие три акции «Подари своей елке вторую жизнь!» — 40,5 тыс. елей», — заявил глава ведомства Антон Велиховский.

По его словам, деревья перерабатывают в щепу, которая используется как компост и для производства почвогрунта. Часть древесины направят на производство фанеры, которую используют в производстве элементов для детских площадок.

Акция проходила с 15 января по 15 февраля.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве в рамках акции «Ёлочный круговорот» сдали более 20,1 тыс. хвойных деревьев.