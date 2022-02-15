Метеоролог Шувалов спрогнозировал похолодание в Москве в конце недели
- © РИА Новости / Григорий Сысоев
Кроме того, не стоит исключать вероятность морозов и в марте, добавил он в беседе с «Вечерней Москвой».
По словам Шувалова, на этой неделе в городе будут аномально тёплые дни. Так, 17—18 февраля отклонение от нормы составит около 9 °С.
«В субботу дождь сменится небольшим снегом и будет температура уже не +3...+4 °С, а где-то около 0...+1 °С. В воскресенье начнётся понижение: к вечеру ожидается температура -5...-3 °С, а в ночь на 21 февраля — -7...-5 °С в Москве и области», — отметил метеоролог.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени ожидается потепление со среды, 16 февраля.