Метеоролог Шувалов спрогнозировал похолодание в Москве в конце недели

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что на текущей неделе температура воздуха в столице будет выше климатической нормы, но в ближайшее воскресенье ожидается похолодание.
Метеоролог Шувалов спрогнозировал похолодание в Москве в конце недели
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Кроме того, не стоит исключать вероятность морозов и в марте, добавил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Шувалова, на этой неделе в городе будут аномально тёплые дни. Так, 17—18 февраля отклонение от нормы составит около 9 °С.

«В субботу дождь сменится небольшим снегом и будет температура уже не +3...+4 °С, а где-то около 0...+1 °С. В воскресенье начнётся понижение: к вечеру ожидается температура -5...-3 °С, а в ночь на 21 февраля — -7...-5 °С в Москве и области», — отметил метеоролог.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени ожидается потепление со среды, 16 февраля.

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