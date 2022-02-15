Актёр Агеев рассказал о режиссёрском дебюте в театре «На Литейном»

Российский актёр Роман Агеев рассказал о своей дебютной режиссёрской работе — постановке пьесы Михаила Булгакова «Бег» на сцене театра «На Литейном» в январе 2022 года.

«Премьера прошла замечательно, зрители приняли хорошо, а откликов пока нет — просто благодарили. Это первый серьёзный опыт в режиссуре. В итоге получилась очень сложная конструкция, которую мы все вместе попытаемся поднять. Я благодарен театру «На Литейном» за такую поддержку, которую я нигде больше не смог бы получить», — сказал актёр в беседе с ФАН.

Роман Агеев знаком зрителям по фильмам и сериалам «Сёстры», «Сад», «Собибор», «Мужчины не плачут», «Ленинград 46», «Посредник».

Ранее президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в беседе с «Известиями» рассказал, что на сцену вновь возвращается спектакль-хит «Где мы?», в котором сам актёр, как и прежде, исполняет роль клоуна Петра Зарайского.