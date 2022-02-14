Синоптики рассказали о погоде в Татарстане в ближайшие дни

В Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана рассказали о погоде в регионе в ближайшие дни.

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Об этом сообщает inkazan.ru. Во вторник, 15 февраля, прогнозируются туман, снег и слабая метель. В ночное время температура воздуха -6...-11 ˚С, днём -1...-6 ˚С. В среду и четверг вероятность осадков небольшая. Ночью -6...-13 ˚С, днём -1...-6 ˚С. Вечером в пятницу возобновится снег, местами метель и ветер до 15—20 м/с. Ночью -2...-7 ˚С, днём до +1 ˚С. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени ожидается потепление со среды, 16 февраля.