Главный синоптик Петербурга прокомментировал зимнюю погоду в городе

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов прокомментировал зимнюю погоду в городе.

«Я могу сказать, что всё вписывается в рамки стандартной погоды для Петербурга, снегопадов аномальных у нас не было. Аномальный — это когда засыплет 20—25 см снега. Вот тогда говорим об аномальном снегопаде», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

Как отметил Колесов, повышение температуры выше 0 °С можно назвать необычным, хотя границы температурной нормы для Петербурга довольно обширны.

«Сейчас около 0 °С стоит, будет +1...+2 °С. Да, аномалия большая от нормы. Норма — -7 °С, но и это периодически бывает в Петербурге», — пояснил эксперт.

По его прогнозу, в феврале температурных рекордов не ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени ожидается потепление со среды, 16 февраля.