Главный синоптик Петербурга прокомментировал зимнюю погоду в городе

Короткая ссылка
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов прокомментировал зимнюю погоду в городе.
Главный синоптик Петербурга прокомментировал зимнюю погоду в городе
  • globallookpress.com
  • © Russia Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency

«Я могу сказать, что всё вписывается в рамки стандартной погоды для Петербурга, снегопадов аномальных у нас не было. Аномальный — это когда засыплет 20—25 см снега. Вот тогда говорим об аномальном снегопаде», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

Как отметил Колесов, повышение температуры выше 0 °С можно назвать необычным, хотя границы температурной нормы для Петербурга довольно обширны.

«Сейчас около 0 °С стоит, будет +1...+2 °С. Да, аномалия большая от нормы. Норма — -7 °С, но и это периодически бывает в Петербурге», — пояснил эксперт.

По его прогнозу, в феврале температурных рекордов не ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени ожидается потепление со среды, 16 февраля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить