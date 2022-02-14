Актриса Бычкова рассказала о своих режиссёрских проектах

Заслуженная артистка России Маргарита Бычкова рассказала о своих режиссёрских проектах.

В беседе с ФАН она отметила, что её постановки «Три дуры, три дороги, три души (3D)», «Про любовь» и «Театр» идут уже около десяти лет по очереди, с большим успехом.

«И я горжусь этим. Горжусь тем, что мои зачатки режиссёрских проб вызывают уже столько лет отклик у зрителей и они очень любят эти постановки. Кем вижу себя дальше — актрисой или режиссёром? Скажу так: в моей жизни появилось третье — это педагогика»», — заявила Бычкова.

По словам артистки, у неё есть ученики — с Сергеем Снежкиным она выпустила курс режиссёров полного метра.

«И в прошлом году я выпустила актёров театра и кино Института кино и телевидения. И некоторые из них уже стали моими коллегами в театре Комиссаржевской в Петербурге. Некоторые из учеников работают в городах России. Некоторые работают актёрами за границей», — сообщила Бычкова.

Она не исключила, что в будущем вновь поставит что-то как режиссёр.

«Но сейчас все мои режиссёрские амбиции направлены на студентов», — заключила Бычкова.

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