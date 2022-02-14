Актриса Бычкова рассказала о своих режиссёрских проектах

Короткая ссылка
Заслуженная артистка России Маргарита Бычкова рассказала о своих режиссёрских проектах.
Актриса Бычкова рассказала о своих режиссёрских проектах
  • Gettyimages.ru
  • © Marco Antonio Dávila Torres / EyeEm

В беседе с ФАН она отметила, что её постановки «Три дуры, три дороги, три души (3D)», «Про любовь» и «Театр» идут уже около десяти лет по очереди, с большим успехом.

«И я горжусь этим. Горжусь тем, что мои зачатки режиссёрских проб вызывают уже столько лет отклик у зрителей и они очень любят эти постановки. Кем вижу себя дальше — актрисой или режиссёром? Скажу так: в моей жизни появилось третье — это педагогика»», — заявила Бычкова.

По словам артистки, у неё есть ученики — с Сергеем Снежкиным она выпустила курс режиссёров полного метра.

«И в прошлом году я выпустила актёров театра и кино Института кино и телевидения. И некоторые из них уже стали моими коллегами в театре Комиссаржевской в Петербурге. Некоторые из учеников работают в городах России. Некоторые работают актёрами за границей», — сообщила Бычкова.

Она не исключила, что в будущем вновь поставит что-то как режиссёр.

«Но сейчас все мои режиссёрские амбиции направлены на студентов», — заключила Бычкова.

Ранее актриса Екатерина Олькина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о своей роли в психологическом триллере «Технарь».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить