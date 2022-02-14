Актёр Рожков рассказал о любимом сериале со своим участием

Актёр Денис Рожков рассказал о любимом сериале со своим участием.

«Честно говоря, мне сложно выделить лишь одну роль. Я их все люблю по-своему. Поэтому мне очень сложно назвать самую любимую роль. Но из всех сериалов, в которых я снимался, мне больше всего нравится «Чужой район», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, в этом сериале минимум криминала и максимум человеческих отношений, и там была хорошая компания и атмосфера.

«И это достаточно добрый сериал. Он мне больше всех нравится», — сказал Рожков.

Ранее актриса Екатерина Олькина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о своей роли в психологическом триллере «Технарь».