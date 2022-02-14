Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России в ближайшие дни

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России в ближайшие дни.
Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России в ближайшие дни
  • РИА Новости

«Погода будет определяться областью высокого давления. В первой половине недели Московскую, Нижегородскую, Ленинградскую, Вологодскую области и Приволжье накроет антициклон, ночью воздух будет охлаждаться, днём — прогреваться», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, до среды в столичном регионе температура воздуха ночью составит -2...-7 ˚С, днём 0...+3 ˚С.

Как отметил Вильфанд, в четверг погода изменится, и в европейскую часть России придут очень тёплые воздушные массы со стороны Средиземноморья, Средней Азии и Ближнего Востока.

«Температура будет высокой и днём, и ночью. По ночам около 0 ˚С, днём столбики термометров будут подниматься до отметок +3...+5 ˚С. Такой температурный фон соответствует середине первой декады апреля», — сказал эксперт.

Он добавил, что ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени ожидается потепление со среды, 16 февраля.

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