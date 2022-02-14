Актриса Олькина рассказала о своей роли в триллере «Технарь»

Актриса Екатерина Олькина рассказала о своей роли в психологическом триллере «Технарь».

«Очень надеюсь, что этой работой я смогу гордиться. В роль Ирины было вложено много сил. И душевных, и физических. Вообще, мне этот сценарий прислали ещё лет пять назад. Я его прочитала, и у меня сложилось мнение, что это обычный боевик. Жену похищают, а мужа, великого технаря, заставляют раздобыть деньги. И всё. Тогда я этот сценарий проигнорировала», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, через год она вновь получила сценарий под названием «Технарь» и решила прочитать его заново. Выяснилось, что канва сюжета осталась прежней, но история существенно переписана, отметила Олькина.

«И главная героиня — не просто жертва, хорошая жена благополучного мужа, а сложный противоречивый характер, и она не просто так оказалась в лапах маньяка. Отношения с мужем оказались тоже не такие идеальные», — пояснила она.

Как добавила актриса, самое интересное — выстроить сложный характер, и её героиня — настоящая, живая и противоречивая.

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