В Тульской области создали ещё две особо охраняемые природные территории
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает Тульская служба новостей.
Соответствующее постановление подписал заместитель губернатора Сергей Егоров. Документ размещён на портале региональных правовых актов.
Такое решение принято в соответствии с федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» и региональным «О регулировании отдельных вопросов в сфере особо охраняемых природных территорий Тульской области».
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Гулькевичском и Кавказском районах Краснодарского края создали природный заказник.