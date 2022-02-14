В Тульской области создали ещё две особо охраняемые природные территории

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Памятники природы «Красное озеро» и «Урочище «Водяное поле» в Киреевском и Куркинском районах Тульской области стали особо охраняемыми территориями регионального значения.
В Тульской области создали ещё две особо охраняемые природные территории
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Об этом сообщает Тульская служба новостей.

Соответствующее постановление подписал заместитель губернатора Сергей Егоров. Документ размещён на портале региональных правовых актов.

Такое решение принято в соответствии с федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» и региональным «О регулировании отдельных вопросов в сфере особо охраняемых природных территорий Тульской области».

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Гулькевичском и Кавказском районах Краснодарского края создали природный заказник.

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