В Тульской области создали ещё две особо охраняемые природные территории

Памятники природы «Красное озеро» и «Урочище «Водяное поле» в Киреевском и Куркинском районах Тульской области стали особо охраняемыми территориями регионального значения.

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

Соответствующее постановление подписал заместитель губернатора Сергей Егоров. Документ размещён на портале региональных правовых актов.

Такое решение принято в соответствии с федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» и региональным «О регулировании отдельных вопросов в сфере особо охраняемых природных территорий Тульской области».

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Гулькевичском и Кавказском районах Краснодарского края создали природный заказник.