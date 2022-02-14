Пианист Бессонов рассказал о задаче артиста

Российский пианист и композитор, победитель международного конкурса молодых музыкантов Eurovision Young Musicians 2018 Иван Бессонов рассказал о задаче артиста.

«Задача артиста — создавать вокруг себя особую атмосферу в момент соприкосновения с искусством вне зависимости от места выступления. Это могут быть развалины древнего храма, или же космический корабль, или же зал Московского планетария, где классическая музыка действительно редкий гость», — рассказал он в беседе с ФАН.

По его словам, концерты в филармониях посещают в основном зрители, которые хотят только познакомиться с классической музыкой.

«Я очень хочу и надеюсь, что после моих концертов на этой площадке кто-то из зрителей захочет в дальнейшем более глубоко погрузиться в мир классической музыки, и, может быть, мы со временем встретимся в Большом зале Московской консерватории», — заявил Бессонов.

Ранее НСН сообщила, что 15 февраля в музыкальном училище им. Гнесиных состоится концерт с участием лауреатов всероссийских и международных конкурсов.