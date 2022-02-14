Пианист Бессонов рассказал о задаче артиста

Короткая ссылка
Российский пианист и композитор, победитель международного конкурса молодых музыкантов Eurovision Young Musicians 2018 Иван Бессонов рассказал о задаче артиста.
Пианист Бессонов рассказал о задаче артиста
  • РИА Новости

«Задача артиста — создавать вокруг себя особую атмосферу в момент соприкосновения с искусством вне зависимости от места выступления. Это могут быть развалины древнего храма, или же космический корабль, или же зал Московского планетария, где классическая музыка действительно редкий гость», — рассказал он в беседе с ФАН.

По его словам, концерты в филармониях посещают в основном зрители, которые хотят только познакомиться с классической музыкой.

«Я очень хочу и надеюсь, что после моих концертов на этой площадке кто-то из зрителей захочет в дальнейшем более глубоко погрузиться в мир классической музыки, и, может быть, мы со временем встретимся в Большом зале Московской консерватории», — заявил Бессонов.

Ранее НСН сообщила, что 15 февраля в музыкальном училище им. Гнесиных состоится концерт с участием лауреатов всероссийских и международных конкурсов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить