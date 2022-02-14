Метеоролог Старков рассказал о предвесенней погоде в столичном регионе в феврале
- РИА Новости
При температуре выше нормы сохранится зимний характер погоды, отметил специалист в беседе с радио Sputnik.
«Это предвесенняя погода. Ночью сохраняется устойчивый минус, днём — слабый плюс, среднесуточная температура сохраняется слабоотрицательной», — сказал он.
Метеоролог выразил мнение, что до конца февраля возвращения морозов ждать не стоит.
«До конца февраля в средней полосе Европейской России морозной погоды не ожидается. Под морозной погодой подразумевается -10 °С и ниже. Но это не значит, что морозная погода не вернётся в марте», — отметил Старков.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени ожидается потепление со среды, 16 февраля.