Метеоролог Старков рассказал о предвесенней погоде в столичном регионе в феврале

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Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал о погоде в Европейской России в феврале.
Метеоролог Старков рассказал о предвесенней погоде в столичном регионе в феврале
  • РИА Новости

При температуре выше нормы сохранится зимний характер погоды, отметил специалист в беседе с радио Sputnik.

«Это предвесенняя погода. Ночью сохраняется устойчивый минус, днём — слабый плюс, среднесуточная температура сохраняется слабоотрицательной», — сказал он.

Метеоролог выразил мнение, что до конца февраля возвращения морозов ждать не стоит.

«До конца февраля в средней полосе Европейской России морозной погоды не ожидается. Под морозной погодой подразумевается -10 °С и ниже. Но это не значит, что морозная погода не вернётся в марте», — отметил Старков.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени ожидается потепление со среды, 16 февраля.

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