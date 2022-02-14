В Краснодаре отреставрируют фасад исторического здания XIX века

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В Краснодаре отреставрируют исторический дом, который входит в список объектов культурного наследия регионального значения.
В Краснодаре отреставрируют фасад исторического здания XIX века
  • ©Andrey Mayorov / EyeEm
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Здание на пересечении улиц Красной и Гимназической построили купцы братья Богарсуковы в 70-х годах XIX века. На первом этаже располагались магазины, а на втором — номера гостиницы «Централь». Третий этаж появился в 1910 году.

В августе 1917 года здание использовали под нужды Кубанского областного продовольственного комитета. С 1937 года в здании находился Краснодарский крайком ВКП(б).

На сайте администрации Кубани говорится, что восстановление фасада планируют начать в марте. Перед началом работ проект должен пройти государственную историко-культурную экспертизу.

Ранее НСН сообщала, что в Москве завершили реставрацию жилого дома Наумовых-Волконских.

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