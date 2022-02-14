Максим Леонидов рассказал о программе юбилейного концерта по случаю своего 60-летия

Музыкант Максим Леонидов, отметивший 13 февраля 60-летие, рассказал, что зрители увидят на его юбилейном концерте под названием «Я довольно молодой бог», который состоится в Москве 15 февраля.

Об этом музыкант рассказал в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

«Я себя ставлю на место зрителя, который купил билет, и думаю: а что же он хочет услышать. Так и выстраиваю программу. Конечно, если не будет песен «Не дай ему уйти», «От Питера до Москвы», «Девочка-виденье», зритель уйдёт разочарованным. Ведь именно этих песен он и ждёт. Поэтому стараемся соблюсти правильный процент знаковых шлягеров и новых песен. Будет некоторая часть репертуара «Секрета», в концертах принимает участие и Николай Фоменко», — рассказал Леонидов, отметив, что Фоменко на мероприятии выступит на правах соавтора.

Будут также приглашённые гости — Андрей Макаревич, Иван Ургант и квартет «Необарды», сообщил Леонидов.

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