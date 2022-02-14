Максим Леонидов рассказал о программе юбилейного концерта по случаю своего 60-летия

Короткая ссылка
Музыкант Максим Леонидов, отметивший 13 февраля 60-летие, рассказал, что зрители увидят на его юбилейном концерте под названием «Я довольно молодой бог», который состоится в Москве 15 февраля.
Максим Леонидов рассказал о программе юбилейного концерта по случаю своего 60-летия
  • РИА Новости

Об этом музыкант рассказал в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

«Я себя ставлю на место зрителя, который купил билет, и думаю: а что же он хочет услышать. Так и выстраиваю программу. Конечно, если не будет песен «Не дай ему уйти», «От Питера до Москвы», «Девочка-виденье», зритель уйдёт разочарованным. Ведь именно этих песен он и ждёт. Поэтому стараемся соблюсти правильный процент знаковых шлягеров и новых песен. Будет некоторая часть репертуара «Секрета», в концертах принимает участие и Николай Фоменко», — рассказал Леонидов, отметив, что Фоменко на мероприятии выступит на правах соавтора.

Будут также приглашённые гости — Андрей Макаревич, Иван Ургант и квартет «Необарды», сообщил Леонидов.

Ранее пианистка Ева Геворгян в беседе с ФАН рассказала о своём участии в конкурсе пианистов им. Шопена в Варшаве в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить