Писатель Прост рассказал о сюжете своей новой книги «Свистулькин»

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Писатель Александр Прост рассказал о своём новом романе «Свистулькин», номинированном на литературную премию «Нацбест-2022».
Писатель Прост рассказал о сюжете своей новой книги «Свистулькин»
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«Ничего похожего я не читал, и просто сказать, что это детектив или любовный роман, не получится. Книжка сделана в жанре псевдонаучно-популярного исследования в несуществующей науке спиритической физики. Это исследование истории жизни и «постжизни» самого известного петербургского призрака, которого при жизни звали Свистулькин», — сказал он в разговоре с  «Петербургским дневником».

По словам писателя, автора исследования тоже зовут Александр Прост, он историк.

В центре сюжета — исторический Петербург. Действие книги разворачивается с 1801 по 1917 год, затрагивая и иные эпохи.

Ранее писатель, телеведущий, театральный режиссёр Андрей Максимов в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о своей книге «Соль неба».

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