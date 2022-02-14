Писатель Прост рассказал о сюжете своей новой книги «Свистулькин»

Писатель Александр Прост рассказал о своём новом романе «Свистулькин», номинированном на литературную премию «Нацбест-2022».

«Ничего похожего я не читал, и просто сказать, что это детектив или любовный роман, не получится. Книжка сделана в жанре псевдонаучно-популярного исследования в несуществующей науке спиритической физики. Это исследование истории жизни и «постжизни» самого известного петербургского призрака, которого при жизни звали Свистулькин», — сказал он в разговоре с «Петербургским дневником».

По словам писателя, автора исследования тоже зовут Александр Прост, он историк.

В центре сюжета — исторический Петербург. Действие книги разворачивается с 1801 по 1917 год, затрагивая и иные эпохи.

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