В сети вышел трейлер сериала «Исправление и наказание» с Анной Михалковой

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Телеканал ТНТ обнародовал трейлер комедийного сериала «Исправление и наказание» с Анной Михалковой в главной роли. Ролик впервые публикует RT.
В сети вышел трейлер сериала «Исправление и наказание» с Анной Михалковой
  • © ТНТ

По сюжету главная героиня Алёна (Михалкова) занимает должность замначальника по воспитательной работе в колонии-поселении. Алёна считает, что из любого её воспитанника можно сделать нормального человека. По стечению обстоятельств под патронаж героини попадают её родственники, осуждённые за поджог её дома.

«Вместе с Анной Михалковой мы создали уникального персонажа. Это сюрреалистичный, фантастический персонаж — таких людей не бывает, но своим талантом и верой в людей Михалкова делает его живым, убедительным и правдоподобным», — рассказывает о главной героине автор идеи и креативный продюсер проекта Ямур Гильмутдинов.

Другие роли в ленте исполнили Тимофей Трибунцев, Наталья Бардо, Борис Каморзин, Ольга Виниченко и прочие.

Режиссёрское кресло проекта заняла Анна Пармас («Кококо», «Петербург. Только по любви», «Давай разведёмся»).

Премьера сериала состоится на телеканале ТНТ весной 2022 года.

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