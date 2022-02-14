Актёр Иншаков поделился воспоминаниями о коллеге Николае Ерёменко — младшем

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Актёр, кинопродюсер и каскадёр Александр Иншаков поделился воспоминаниями о звезде советского кинематографа актёре и режиссёре народном артисте России Николае Ерёменко — младшем, которому 14 февраля исполнилось бы 73 года.
Актёр Иншаков поделился воспоминаниями о коллеге Николае Ерёменко — младшем
  • РИА Новости

«Он был нормальным человеком. Следил за собой, за своими словами. Лишнего не говорил, знал себе цену, уважал себя и окружающих. Знал своё дело, любил. Мы были друзьями. Виделись и вне кино. Иногда проводили время у общих друзей. Часто встречались с ним на «Кинотавре», разных фестивалях... Немного замкнутый, не очень общительный, я бы сказал, не очень шумный, сдержанный. Наверное, на то были свои причины», — сказал Иншаков в беседе с ФАН.

Николай Ерёменко — младший известен в том числе по ролям в фильмах «Горячий снег», «Трактир на Пятницкой», «В поисках капитана Гранта», «31 июня» и «Пираты XX века».

Последней картиной с его участием стал сериал «Бригада».

Ранее актёр Владимир Кошевой в беседе с Nation News поделился воспоминаниями о работе со своей коллегой Евгенией Брик, с которой они вместе снимались в фильме «Одесса».

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