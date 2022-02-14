В Москве восстановят сад и аллеи усадьбы Покровское-Стрешнево

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Заместитель главы департамента капитального ремонта столицы Сергей Мельников сообщил, что регулярный сад и исторические аллеи восстановят в ходе реабилитации природно-исторического парка Покровское-Стрешнево.
В Москве восстановят сад и аллеи усадьбы Покровское-Стрешнево
  • РИА Новости

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Усадебный парк сильно запущен, утеряны многие деревья, а планировка регулярной части читается с трудом и нуждается в проведении восстановительных работ. Партер и регулярные дорожки планируется восстановить по фотографиям 1930-х годов и военно-топографической съёмке Московской губернии и окрестностей города Москвы 1838 года», — уточнил Мельников.

Отмечается, что специалисты восстановят главную аллею в партере французского парка, воссоздадут центральную ось от главного дома в сторону седьмого Иваньковского пруда и разработают новые прогулочные маршруты.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области более 40 парков, площадей и набережных в 2022 году планируют благоустроить в рамках президентского проекта «Жильё и городская среда».

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