В Москве восстановят сад и аллеи усадьбы Покровское-Стрешнево
- РИА Новости
Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Усадебный парк сильно запущен, утеряны многие деревья, а планировка регулярной части читается с трудом и нуждается в проведении восстановительных работ. Партер и регулярные дорожки планируется восстановить по фотографиям 1930-х годов и военно-топографической съёмке Московской губернии и окрестностей города Москвы 1838 года», — уточнил Мельников.
Отмечается, что специалисты восстановят главную аллею в партере французского парка, воссоздадут центральную ось от главного дома в сторону седьмого Иваньковского пруда и разработают новые прогулочные маршруты.
Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области более 40 парков, площадей и набережных в 2022 году планируют благоустроить в рамках президентского проекта «Жильё и городская среда».