Алексей Герман — младший рассказал о работе над новым фильмом «Воздух»

Режиссёр Алексей Герман — младший поделился подробностями создания фильма «Воздух».

В центре сюжета — молодые лётчицы, которые становятся асами в переломный момент войны. Съёмки масштабной военной драмы растянулись на три года.

«У нас самый большой и сложный технологический сет за всю историю российского кино. Никто не строил больше самолётов, чем мы: у нас их 15. 12 советских плюс немецкие. Они практически настоящие, с кабинами, близкие к оригиналам», — сказал Герман в беседе с «Известиями».

В съёмках «Воздуха» приняли участие актёры Сергей Безруков, Антон Шагин и Елена Лядова.

Планируется, что фильм сдадут к концу 2022 года.

Ранее актриса Анастасия Стежко в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе с Евгением Мироновым в фильме «Пробуждение».