Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Об этом информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался в 143 км к северо-западу от города Арава. Очаг подземных толчков залегал на глубине 109 км. Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4 на территории Тувы.