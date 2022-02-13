Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Об этом информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался в 143 км к северо-западу от города Арава.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 109 км.
Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4 на территории Тувы.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube