Актриса Дарья Затеева рассказала о спектакле «Земля Эльзы» в театре «Сфера»

Актриса Дарья Затеева рассказала о спектакле «Земля Эльзы» по пьесе Ярославы Пулинович, премьера которого состоится в театре «Сфера».

В беседе с интернет-изданием argumenti.ru она заявила, что играет в постановке невестку главного героя.

«Моя Изабелла — очень сильная, волевая женщина. На первый взгляд, стерва. Холодная и расчётливая. Но это совсем не так. Изабелла переживает за будущее своих детей, борется за сохранность и благополучие своей семьи. За каждым её жёстким поступком чувствуются понятные каждому страхи и волнения. И мне было безумно интересно оправдать свою героиню», — сообщила Затеева.

Как отметила актриса, для неё это очень необычный опыт, поскольку впервые она играет человека, который старше её самой — примерно на семь лет.

«Театр позволяет многие условности, но персонажа, столь отличного от себя по опыту, возрасту, характеру, я ещё не играла», — добавила Затеева.

Ранее президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в беседе с «Известиями» рассказал, что на сцену вновь возвращается спектакль-хит «Где мы?». Сам актёр, как и прежде, исполняет в нём роль клоуна Петра Зарайского.