В Ростовской области в выходные ожидается усиление ветра до 19 м/с

В Ростовской области в ближайшие выходные ожидается холодная и ветреная погода.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

В ночь на субботу температура воздуха составит до +1 ˚С, днём до +6 ˚С. Возможны дожди, усиление ветра до 11 м/с. Местами порывы до 19 м/с.

В северных районах ожидается снегопад, на дорогах гололёд.

В воскресенье максимальная температура воздуха +3 ˚С. Существенных осадков не ожидается, но возможно усиление ветра.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные.