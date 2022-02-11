В ряде городов Европы пройдут Дни Александринского театра

Гастроли Александринского театра в 2022 году пройдут в восьми городах России и Европы, заявил директор театра Сергей Емельянов на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой.

Об этом сообщает «Российская газета».

В начале апреля Александринка отправится в Казань, а 2 мая труппа посетит Будапешт. С 27 по 30 июня состоятся гастроли в Якутске. Осенью театр вновь отправится в Европу и выступит в Софии.

«На центральной площади перед драматическим театром мы сыграем спектакль «Блаженная Ксения», который будет близок болгарскому зрителю, потому что у нас одна вера и схожие в этой связи ценности», — сообщил Емельянов.

После Софии театр представит спектакли в Белграде, Любляне и Вене.

Ранее актриса Малого драматического театра Санкт-Петербурга Екатерина Тарасова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, что спектакль «Братья Карамазовы», в котором она играет Грушеньку, удостоился театральной премии «Золотой софит».