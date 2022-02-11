Депутат Госдумы Шолохов предложит упростить процедуру содержания объектов культурного наследия

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов рассказал об инициативе упростить процедуру содержания объектов культурного наследия.

«Я буду вносить в Госдуму законопроект о послаблении требований, которые необходимо исполнить при содержании памятника в тех случаях, когда это не касается объектов охраны этого памятника, когда речь идёт просто о его содержании», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил депутат, в России только официально зарегистрировано в качестве объектов культурного наследия 3 тыс. усадеб, а реально их более 30 тыс., и некоторые находятся уже в руинированном состоянии.

«Никаких бюджетных средств не хватит, чтобы все их привести в должный вид», — добавил он.

Ранее ФАН сообщало, что территорию Соловецкого архипелага в Архангельской области признали объектом культурного наследия федерального значения.