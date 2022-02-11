Депутат Госдумы Шолохов предложит упростить процедуру содержания объектов культурного наследия

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов рассказал об инициативе упростить процедуру содержания объектов культурного наследия.
Депутат Госдумы Шолохов предложит упростить процедуру содержания объектов культурного наследия
  • © Ольга Головко
  • РИА Новости

«Я буду вносить в Госдуму законопроект о послаблении требований, которые необходимо исполнить при содержании памятника в тех случаях, когда это не касается объектов охраны этого памятника, когда речь идёт просто о его содержании», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил депутат, в России только официально зарегистрировано в качестве объектов культурного наследия 3 тыс. усадеб, а реально их более 30 тыс., и некоторые находятся уже в руинированном состоянии.

«Никаких бюджетных средств не хватит, чтобы все их привести в должный вид», — добавил он.

Ранее ФАН сообщало, что территорию Соловецкого архипелага в Архангельской области признали объектом культурного наследия федерального значения.

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