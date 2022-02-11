Юлия Ауг назвала смерть Евгении Брик страшной потерей

Актриса Юлия Ауг назвала смерть своей коллеги Евгении Брик страшной потерей.

«Это страшная потеря. Женя была невероятно прекрасным человеком», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

В пятницу, 11 февраля, стало известно о смерти Брик, ей было 40 лет.

Евгения Брик состояла в браке с кинорежиссёром Валерием Тодоровским. Российскому зрителю она известна по ролям в фильмах «Стиляги», «Оттепель», «Географ глобус пропил» и «Ёлки».

Ранее заслуженный артист России Александр Наумов в беседе с «Радио 1» выразил соболезнования в связи со смертью Евгении Брик.