В ЯНАО ожидается усиление ветра до 16 м/с

В выходные в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается похолодание и усиление ветра.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Обь-Иртышского УГМС.

«В ночь на субботу, 12 февраля, температура воздуха — от -22 до -34 ˚С. Ветер южный, юго-восточный, 6—11 м/с, местами порывы 16 м/с. Осадки: местами небольшой снег. Днём от -19 до -24 ˚С», — заявили синоптики.

В воскресенье, 13 февраля, прогнозируется ветер 8—13 м/с без сильных порывов. Дневная температура не изменится.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные.