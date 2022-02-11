Режиссёр Асадулин назвал Евгению Брик уникальным человеком

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Режиссёр Олег Асадулин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Евгении Брик, которая играла в его фильме «Тёмный мир: Равновесие».
Режиссёр Асадулин назвал Евгению Брик уникальным человеком
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «Звезда» он рассказал, что работать с Брик было очень приятно, у неё всегда было много идей.

«Редко можно встретить таких людей — настолько человечных, добрых, умных, мудрых и харизматичных безумно. Полная творческой энергии. Всегда с авантюрным складом ума. С ней было дико интересно, прекрасное чувство юмора», — заявил он.

По его словам, Брик была талантливой актрисой и уникальным человеком.

Ранее заслуженный артист России Александр Наумов в беседе с «Радио 1» выразил соболезнования в связи со смертью Евгении Брик.

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