Режиссёр Асадулин назвал Евгению Брик уникальным человеком

Режиссёр Олег Асадулин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Евгении Брик, которая играла в его фильме «Тёмный мир: Равновесие».

В беседе с телеканалом «Звезда» он рассказал, что работать с Брик было очень приятно, у неё всегда было много идей.

«Редко можно встретить таких людей — настолько человечных, добрых, умных, мудрых и харизматичных безумно. Полная творческой энергии. Всегда с авантюрным складом ума. С ней было дико интересно, прекрасное чувство юмора», — заявил он.

По его словам, Брик была талантливой актрисой и уникальным человеком.

Ранее заслуженный артист России Александр Наумов в беседе с «Радио 1» выразил соболезнования в связи со смертью Евгении Брик.