Жителей Курганской области предупредили о сильном снегопаде

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По данным областного ЦГМС, в Курганской области 12 февраля ожидаются сильные осадки в виде снега.
Жителей Курганской области предупредили о сильном снегопаде
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В УГИБДД региона предупредили водителей об ухудшении погодных условий, передаёт URA.RU.

«В период с 11 по 13 февраля 2022 года в Зауралье ожидаются осадки в виде снега, ухудшение видимости и порывистый ветер. Неблагоприятные погодные условия могут осложнить ситуацию на дорогах региона», — указано на сайте областного УМВД.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал несколько советов водителям на предмет того, как не попасть в аварию в трудных погодных условиях.

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