Актёр Аркунов рассказал о работе над характерами своих экранных героев

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Российский и белорусский актёр, известный по сериалам «Чужой район» и «Дознаватель», Вячеслав Аркунов рассказал, как работает над образами своих персонажей.
Актёр Аркунов рассказал о работе над характерами своих экранных героев
  • Gettyimages.ru

В беседе с ФАН актёр признался, что любит всех своих героев, и как режиссёр по образованию всегда придумывает какие-то отличительные черты для своих персонажей.

«Например, играл в «Дознавателе» полковника РУВД. Такой «Мухомор». Кричит что-то. Неинтересный. И я начал думать, как сделать его интересным. Придумал ему определённый образ и характер. Моя инициатива была: полковник разговаривал на разных языках, какие-то пословицы произносил... Он говорит на всех языках мира, был там и там. Такой интересный и толковый мужик. И он не врёт — всё правдиво говорит. Тот же Артур в «Чужом районе». Такой собирательный образ. Его тоже пришлось продумать. Очень необычный, всем очень лёг на душу», — признался артист.

Ранее актриса Анастасия Стежко в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе с Евгением Мироновым в фильме «Пробуждение».

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