Актёр Волоцкий поделился воспоминаниями о Евгении Брик

Актёр Евгений Волоцкий поделился воспоминаниями о своей коллеге Евгении Брик, с которой снимался в сериале «Оттепель».

«Она хороший человек, очень добрый», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, Брик много снималась, она оставила след в отечественном кинематографе.

«Все роли и фильмы запоминающиеся», — добавил Волоцкий.

Ранее актёр Сергей Муравьёв в беседе с телеканалом «Звезда» назвал Брик искренним и жизнерадостным человеком.

Актриса скончалась на 41-м году жизни после долгой борьбы с тяжёлым заболеванием.