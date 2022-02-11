Актёр Волоцкий поделился воспоминаниями о Евгении Брик

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Актёр Евгений Волоцкий поделился воспоминаниями о своей коллеге Евгении Брик, с которой снимался в сериале «Оттепель».
Актёр Волоцкий поделился воспоминаниями о Евгении Брик
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Она хороший человек, очень добрый», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, Брик много снималась, она оставила след в отечественном кинематографе.

«Все роли и фильмы запоминающиеся», — добавил Волоцкий.

Ранее актёр Сергей Муравьёв в беседе с телеканалом «Звезда» назвал Брик искренним и жизнерадостным человеком.

Актриса скончалась на 41-м году жизни после долгой борьбы с тяжёлым заболеванием.

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