Синоптики предупредили о снегопадах в Свердловской области в выходные

Официальный сайт Гидрометцентра России сообщил, что на территории Свердловской области в выходные дни, 12 и 13 февраля, ожидаются снегопады, которые не прекратятся раньше следующей недели.

Об этом информирует URA.RU.

«Вероятны периодические небольшие снегопады, которые 11—12 февраля в Свердловской, Челябинской областях могут усилиться. Входящие с Атлантики циклоны большую часть осадков оставляют на европейской территории России», — отметили синоптики.

Температура воздуха в регионе днём составит от -5 до -10 °С, ночью — от -11 до -16 °С, местами до -27 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные.