На Кубани в выходные ожидаются дождь и ветер

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Краснодарском крае 11 февраля ожидаются переменная облачность, местами дождь, ночью и утром — с мокрым снегом.

Об этом информирует портал «Юга.ру».

Так, в крае в пятницу ожидается юго-западный ветер со скоростью 6—11 м/с, местами порывы до 12—14 м/с. Температура воздуха +5...+10 °С. В горах днём -1...+4 °С, на Черноморском побережье — около +6...+11 °С.

Вечером в субботу местами пройдёт небольшой дождь, порывы ветра местами могут достигать 18 м/с.

В Краснодаре ожидается до +10 °С. Температура воздуха в воскресенье, 13 февраля, около +5 °С, солнечно, без осадков.

Как ранее сообщало URA.RU, в МЧС предупредили о резком похолодании в Тюменской области в ночь на пятницу, 11 февраля.