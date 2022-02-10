В МЧС предупредили о резком похолодании в Тюменской области
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление ГУ МЧС России.
По прогнозу будет переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, ветер 4—9 м/с.
«Температура воздуха ночью — -22...-27 °C, днём — -13...-18 °C», — отмечается в сообщении.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» высказался о вероятности паводков в Московской области.