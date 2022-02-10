Метеоролог Леус дал прогноз погоды в Москве на выходные

Короткая ссылка
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал погоду в Москве на выходных.
Метеоролог Леус дал прогноз погоды в Москве на выходные
  • РИА Новости

В беседе с «Вечерней Москвой» он заявил, что к концу недели по северу европейской части России продолжат перемещаться циклоны и столичный регион окажется на южной периферии этих облачных вихрей.

«Эти воздушные массы с территории северной Атлантики будут хорошо согреты на своём пути Гольфстримом. И, как следствие, погода в Москве будет преимущественно облачной и тёплой. В дневные часы ожидается оттепель, а по ночам — слабые заморозки», — сказал Леус.

По его словам, в ночь на субботу ожидается -1...-3 ˚С, днём — около 0 ˚С и небольшие осадки в виде мокрого снега.

В ночь на воскресенье -2...-4 ˚С, днём — около +1...+3 ˚С.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о похолодании в Курганской области в пятницу, 11 февраля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить