Метеоролог Леус дал прогноз погоды в Москве на выходные

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал погоду в Москве на выходных.

В беседе с «Вечерней Москвой» он заявил, что к концу недели по северу европейской части России продолжат перемещаться циклоны и столичный регион окажется на южной периферии этих облачных вихрей.

«Эти воздушные массы с территории северной Атлантики будут хорошо согреты на своём пути Гольфстримом. И, как следствие, погода в Москве будет преимущественно облачной и тёплой. В дневные часы ожидается оттепель, а по ночам — слабые заморозки», — сказал Леус.

По его словам, в ночь на субботу ожидается -1...-3 ˚С, днём — около 0 ˚С и небольшие осадки в виде мокрого снега.

В ночь на воскресенье -2...-4 ˚С, днём — около +1...+3 ˚С.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о похолодании в Курганской области в пятницу, 11 февраля.