Сергей Мазаев рассказал, как создаются песни в группе «Моральный кодекс»

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Лидер «Морального кодекса» Сергей Мазаев рассказал, как создаются песни в группе.
Сергей Мазаев рассказал, как создаются песни в группе «Моральный кодекс»
  • РИА Новости

«Автором музыки у нас в основном выступает Николай Девлет-Кильдеев — наш гитарист. Моя задача — создать условия для того, чтобы у него была возможность этим заниматься. А тексты для группы писал Павел Жагун. Моему авторству принадлежат всего две или три песни в нашем репертуаре», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, на написание музыки и текстов влияют классическое образование и в целом широкий кругозор. К примеру, напомнил Мазаев, Девлет-Кильдеев учился в музыкальном училище по классу балалайки, а Жагун — выпускник Литературного института.

«Ну и конечно, во время репетиций мы уже что-то совместно доделывали, что-то меняли. Подолгу проводили время на репетициях и в студиях. Например, над первым нашим альбомом работали целый год», — добавил музыкант.

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