Дженнифер Лопес рассказала о своей роли в фильме «Первый встречный»

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Американская актриса и певица Дженнифер Лопес рассказала о своей роли в новой романтической комедии «Первый встречный» (в оригинале — «Женись на мне»).
Дженнифер Лопес рассказала о своей роли в фильме «Первый встречный»
  • ©Raymond Hall/GC Images
  • Gettyimages.ru

По сюжету Кэт, героиня Лопес, — суперзвезда, закончившая отношения с женихом Бастианом (Малума), решает выйти замуж за случайного человека прямо во время концерта. Им становится обычный учитель математики Чарли (Оуэн Уилсон).

О работе над образом своей героини актриса рассказала в беседе с «Известиями».

«Она такая уверенная в себе, настоящий творческий человек, вовлечённый в музыкальную индустрию. Она себя сделала сама, и она молодец, суперзвезда. Только на личном фронте у неё как-то не очень. Поэтому когда в её жизни появляется Чарли, это для неё как большое и важное приключение. Чарли меняет её жизнь навсегда — её мировоззрение, её привычки. Она больше не ощущает, что она словно в клетке своей славы, своей судьбы. Она получает шанс на любовь как у всех и жизнь как у всех», — сказала исполнительница.

Она также отметила черты, которые объединяют её с героиней.

«Конечно же, мы с ней похожи. Мне не нужно было проводить исследование, чтобы понять, что такое быть поп-певицей с сильной вовлечённостью в индустрию развлечений», — добавила Лопес.

Ранее актриса Малого драматического театра Санкт-Петербурга Екатерина Тарасова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, что спектакль «Братья Карамазовы», в котором она играет Грушеньку, удостоился театральной премии «Золотой софит».

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