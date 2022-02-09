В Удмуртии прогнозируют снегопады в течение нескольких дней

В Удмуртии прогнозируют снегопады в течение нескольких ближайших дней.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу администрации Ижевска.

По данным регионального Гидрометцентра, в ночь на 10 февраля ожидаются сильный снег и слабая метель. В четверг возможны продолжительные осадки, порывы ветра 9—14 м/с. Днём — -3…-8 °C.

11 февраля снегопад продолжится. Ветер 7—12 м/с. Ночью — -5…-10 °C, днём — -3…-8 °C.

В субботу, 12 февраля, ожидается -2…-7 °C, снег.

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение с 8 по 10 февраля.