В администрации Азова прокомментировали повреждение памятника «300 лет российскому флоту»
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«Директор департамента ЖКХ города Азова Александр Самарич сообщил, что департаментом ЖКХ зафиксирован факт повреждения памятника. Проводится работа по выявлению причин повреждения. Будет проведено восстановление постамента», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, ремонтные работы будут выполнены при наступлении благоприятных погодных условий не позднее 1 апреля 2022 года.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что Ханский дворец в Бахчисарае закрыли для посетителей в связи с проведением противоаварийных работ.