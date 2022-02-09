В администрации Азова прокомментировали повреждение памятника «300 лет российскому флоту»

Руководитель пресс-службы администрации Азова Ирина Высавская прокомментировала повреждение памятника «300 лет российскому флоту».

«Директор департамента ЖКХ города Азова Александр Самарич сообщил, что департаментом ЖКХ зафиксирован факт повреждения памятника. Проводится работа по выявлению причин повреждения. Будет проведено восстановление постамента», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, ремонтные работы будут выполнены при наступлении благоприятных погодных условий не позднее 1 апреля 2022 года.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что Ханский дворец в Бахчисарае закрыли для посетителей в связи с проведением противоаварийных работ.