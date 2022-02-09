В администрации Азова прокомментировали повреждение памятника «300 лет российскому флоту»

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Руководитель пресс-службы администрации Азова Ирина Высавская прокомментировала повреждение памятника «300 лет российскому флоту».
В администрации Азова прокомментировали повреждение памятника «300 лет российскому флоту»
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«Директор департамента ЖКХ города Азова Александр Самарич сообщил, что департаментом ЖКХ зафиксирован факт повреждения памятника. Проводится работа по выявлению причин повреждения. Будет проведено восстановление постамента», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, ремонтные работы будут выполнены при наступлении благоприятных погодных условий не позднее 1 апреля 2022 года.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что Ханский дворец в Бахчисарае закрыли для посетителей в связи с проведением противоаварийных работ.

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