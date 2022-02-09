Синоптик Шувалов высказался о вероятности паводков в Подмосковье

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов высказался о вероятности паводков в Московской области.
Синоптик Шувалов высказался о вероятности паводков в Подмосковье
  • © EMERCOM of Russia
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«Я уверен, что снег будет уплотняться и высота снежного покрова пойдёт вниз, но при этом объём накопленной воды в этих сугробах будет возрастать. Поэтому синоптикам и гидрологам надо очень внимательно следить за ситуацией», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, подтопления могут быть — особенно на дачных участках, которые не самым удачным образом расположены в поймах рек.

Как добавил Шувалов, до 20-х чисел февраля в столичном регионе будут продолжаться температурные колебания.

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение с 8 по 10 февраля.

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