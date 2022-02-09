Эрмитаж изменил график работы из-за пандемии

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Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге изменил график работы из-за ситуации с COVID-19.
Эрмитаж изменил график работы из-за пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

С 15 февраля музей можно будет посетить со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00.

По субботам Эрмитаж будет открыт до 20:00.

С 8 февраля приостановлен проход посетителей в Зимний дворец. Вместе с тем доступны вечерние сеансы на выставку к 550-летию со дня рождения Альбрехта Дюрера.

Ранее вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в беседе с телеканалом «360» рассказала о выставке «Азбука шедевра», которая открылась в декабре в музее «Новый Иерусалим».

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