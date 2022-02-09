Марк Уолберг и Антонио Бандерас рассказали о фильме «Анчартед»

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Актёры Марк Уолберг и Антонио Бандерас рассказали о фильме «Анчартед: На картах не значится».
Марк Уолберг и Антонио Бандерас рассказали о фильме «Анчартед»
  • © AP Photo/Richard Drew

В основу ленты легла серия популярных компьютерных игр о приключениях «Анчартед» (Uncharted).

В беседе с газетой «Известия» Уолберг заявил, что никогда не играл в «Анчартед» и делал это специально, так как в противном случае, возможно, «не смог бы в полной мере проработать свою роль».

«Но я достаточно видел, чтобы оценить, насколько она кинематографична и что она как раз очень заслуживала масштабной киноадаптации», — подчеркнул Уолберг.

Со своей стороны, Бандерас назвал сильным ходом то, что в сценарии рассказаны истории главных персонажей до того, как они появились в видеоигре.

Также актёр выразил мнение, что тем, кто не играл в «Анчартед», будет интересно «открыть для себя новых героев и получить удовольствие».

Ранее актриса Анастасия Стежко в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе с Евгением Мироновым в фильме «Пробуждение».

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