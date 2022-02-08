Актёр Александр Збруев поделился воспоминаниями о своём коллеге Викторе Проскурине

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Народный артист РСФСР Александр Збруев поделился воспоминаниями об актёре Викторе Проскурине, которому 8 февраля исполнилось бы 70 лет.
Актёр Александр Збруев поделился воспоминаниями о своём коллеге Викторе Проскурине
  • globallookpress.com
  • © Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

«Виктор Проскурин прежде всего был очень хорошим актёром, и все его роли навсегда остались в памяти зрителей. Я думаю, все эти фильмы, в которых он снимался, довольно значимы, потому что он вкладывал очень много своей энергии и таланта в эти картины и роли», — заявил Збруев в беседе с ФАН.

По его словам, Проскурин был особым человеком, и когда он выходил на сцену, то шёл не просто актёр, а личность.

Как отметил Збруев, даже с небольшой ролью его коллега был значим и всегда воспринимался «на ура».

«Если в беседе возникали какие-то интересные вопросы про нашу жизнь, про то, что творится в мире, одним словом, он философствовал», — добавил артист.

Ранее народная артистка РСФСР Светлана Крючкова в беседе с Nation News поделилась воспоминаниями о режиссёре и сценаристе Викторе Мережко.

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