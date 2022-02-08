Кинокритик Шнейдеров высказался о номинантах на «Оскар»

Кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров высказался о номинантах на премию «Оскар».

«Самое главное событие этой номинации на «Оскар» — это то, что фильм «БоксБалет» попал в список номинантов», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, американцы любят российские короткометражные мультфильмы.

Что касается других номинаций, то Шнейдеров назвал список «достаточно занятным».

Ленту «Лакричная пицца» эксперт считает «действительно прекрасной», а «Дюна», по его прогнозу, вряд ли будет удостоена главного приза.

«Мне очень нравится также «Вестсайдская история», но сомневаюсь, что картина сможет получить награду за лучший фильм. Список замечательный, разнообразный и по жанрам, и по бюджетам. Очень разные фильмы — от фантастики до мюзикла. По-моему, список очень справедливый», — добавил он.

Ранее режиссёр анимации студии «Петербург» Антон Дьяков в беседе с телеканалом «360» прокомментировал своё попадание в число номинантов на премию «Оскар». Его работа «БоксБалет» претендует на награду в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».