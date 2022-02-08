Актриса Анжелина Карелина рассказала, почему вернулась из США в Россию

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Актриса Анжелина Карелина рассказала о причинах, по которым вернулась из США в Россию.
Актриса Анжелина Карелина рассказала, почему вернулась из США в Россию
  • Gettyimages.ru

«Да, я провела в Америке год, пожила в Нью-Йорке, потом в Лос-Анджелесе. Поучилась там в киношколе. Вернулась в Россию, потому что поняла, что тут я смогу лучше раскрыться как актриса. И ещё поняла, что счастье не в том, куда мы так стремимся», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Также Карелина отметила, что со временем начала задумываться о другой стороне жизни и в результате через несколько лет оказалась в Индии.

«Обо всем этом я рассказываю в своём моноспектакле «Океан в облаках, или из Голливуда в Гималаи». Если коротко, то это ироничная история духовного пути», — сообщила актриса.

Она добавила, что это путешествие по её жизни, рассказанное от первого лица.

Ранее актриса Елена Захарова в беседе с ФАН рассказала, от чего зависит успех артиста в театре.

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