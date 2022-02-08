Режиссёр Качанов раскрыл идею своего нового фильма «Марш утренней зари»

Короткая ссылка
Режиссёр, сценарист и продюсер Роман Качанов рассказал об идее своего нового фильма «Марш утренней зари», над которым в настоящее время завершает работу.
Режиссёр Качанов раскрыл идею своего нового фильма «Марш утренней зари»
  • Gettyimages.ru

Об этом он рассказал в беседе с Общественной службой новостей.

«Я выбрал 1997 год, потому что это было 25 лет назад. Всё только начиналось, утренняя заря ещё не взошла. Поскольку в этой истории много личного и автобиографичного, я всей жизнью работал над этой идеей. Этот фильм о музыкальном конкурсе, который проходит тогда, когда всё только начиналось, тогда было ощущение, что всё впереди… Это должны смотреть те ребята, которые постоянно ходят в кино, то есть школьники, студенты. Конечно, сильно хотелось бы, чтобы это посмотрели взрослые люди», — признался режиссёр.

Он, в частности, отметил, что время 1990-х было противоречивое, но это был период огромных возможностей.

«Больших претензий к 1990-м у меня нет», — сказал Роман Качанов.

Ранее актриса Анастасия Стежко в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе с Евгением Мироновым в фильме «Пробуждение».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить