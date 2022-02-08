Режиссёр Качанов раскрыл идею своего нового фильма «Марш утренней зари»

Режиссёр, сценарист и продюсер Роман Качанов рассказал об идее своего нового фильма «Марш утренней зари», над которым в настоящее время завершает работу.

Об этом он рассказал в беседе с Общественной службой новостей.

«Я выбрал 1997 год, потому что это было 25 лет назад. Всё только начиналось, утренняя заря ещё не взошла. Поскольку в этой истории много личного и автобиографичного, я всей жизнью работал над этой идеей. Этот фильм о музыкальном конкурсе, который проходит тогда, когда всё только начиналось, тогда было ощущение, что всё впереди… Это должны смотреть те ребята, которые постоянно ходят в кино, то есть школьники, студенты. Конечно, сильно хотелось бы, чтобы это посмотрели взрослые люди», — признался режиссёр.

Он, в частности, отметил, что время 1990-х было противоречивое, но это был период огромных возможностей.

«Больших претензий к 1990-м у меня нет», — сказал Роман Качанов.

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