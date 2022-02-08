Синоптик Шувалов спрогнозировал долгую оттепель в европейской части России

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов выразил мнение, что оттепель, которая началась в европейской части России на текущей неделе, может продолжиться до середины февраля.

«Оттепель, похоже, займёт всю первую половину февраля, с небольшими нарушениями в районе выходных. В субботу и воскресенье могут быть слабоотрицательные значения — около -1...-6 °С, а потом опять новая волна тепла», — сказал синоптик в беседе с радио Sputnik.

Однако в целом до середины месяца дни будут тёплыми, с превышением нормы на семь-восемь градусов, добавил он.

«Не исключено, что этот февраль станет самым тёплым в XXI веке», — заключил Шувалов.

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение с 8 по 10 февраля.