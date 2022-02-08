Синоптики предупредили о морозах до -26 °С в Челябинской области

В региональном ЦГМС сообщили, что в Челябинской области 9 и 10 февраля ожидается понижение температуры до -26 °С.

Об этом информирует URA.RU.

«Ночью со вторника на среду в Челябинской области ожидается до -20 °С, а при прояснении — до -25 °С. На следующую ночь, с 9 на 10 февраля, — до -26 °С. Днём будет существенно теплее: -5...-10 °С мороза, лишь в низинах до -15 °С», — сказано в сообщении.

В ночь на пятницу, 11 февраля, в регионе до -5 °С, возможен снег. Порывы ветра могут достигать скорости 16 м/с, в отдельных районах не исключены метели.

Как ранее сообщало агентство «Невские новости», в Петербурге ожидается плотный туман 8 февраля, местами видимость может не превышать 500 м.