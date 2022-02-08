На Кубани объявили штормовое предупреждение с 8 по 10 февраля
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Синоптики прогнозируют сильные осадки: дожди с мокрым снегом, ливни с грозами, градом и ветром до 20—23 м/с, передаёт портал «Юга.ру».
Также ожидается подъём до неблагоприятных отметок уровня воды в реках на юго-западе и юго-востоке края — в Горячем Ключе, Северском, Крымском, Абинском, Апшеронском районах, а также на черноморском побережье, что затронет Анапу, Геленджик, Новороссийск и Туапсинский район.
Кроме того, штормовое предупреждение объявлено на отметках выше 500 м в горах Сочи из-за высокой степени вероятности схода лавин.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в начале недели придут морозы до -31 °С, на всей территории округа будет наблюдаться переменная облачность.