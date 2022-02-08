В Москве проведут более 130 бесплатных экскурсий ко Всемирному дню гида

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В Москве 20 февраля пройдёт более 130 бесплатных экскурсий. Мероприятия приурочены ко Всемирному дню гида.
В Москве проведут более 130 бесплатных экскурсий ко Всемирному дню гида
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Москва 24».

Для посещения экскурсий нужно пройти онлайн-регистрацию в период с 8 по 18 февраля, уточнила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Экскурсионную программу подготовил комитет по туризму при поддержке департаментов культуры и культурного наследия, Московского метрополитена и Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов, турменеджеров и экскурсионных компаний.

Среди экскурсий — «Великолепная Пречистенка и её благородные жители». Также москвичи смогут посетить палаты Зиновьевых–Юсуповых, усадьбу князей Куракиных, выставку автомобилей «Мечта москвича» на ВДНХ и Moonlight.

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